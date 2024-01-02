الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النقل: 12 مليار جنيه حجم الدخل المتوقع من السكة الحديد فى 2024

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

 قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إن مترو الإسكندرية أبوقير - محطة مصر سينقل أكثر من مليون مواطن يوميًا، مؤكدًا أنه تم تثبيت نسبة التعريفة المحصلة الخاصة باشتراكات الطلبة من قيمة التذكرة الفعلية. 

أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية جمع برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن نسبة الأشغال مرتفعة جدا.

وأكد أن 12 مليار جنيه حجم الدخل المتوقع من السكة الحديد هذا العام 2024، مقارنة بالعام الماضي حيث وصلت إبرادات السكة الحديد إلى 5 مليارات جينه، موضحًا أن عربات النوم تديرها شركة خاصة وحسنت الخدمة بشكل كبير وهائل، وحققت العام الماضي 60 مليون دولار.

 السكة الحديد هي وسيلة المواصلات الأكثر أمانًا 

وتابع أنه يتم الحصول على 15 % من صافي أرباح من تأجير قطارات بضائع سكة حديد مصر، كما أن السكة الحديد هي وسيلة المواصلات الأكثر أمانًا في مصر، ونقلها يسهم في الحافظ على الطرق العادية، كما أن العائد من السكة الحديد كبير ويسهم في خدمة الوطن.

وزير النقل 12 مليار جنية السكة الحديد عام 2024 عربات النوم تذاكر قطارات الدرجة الأولى

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