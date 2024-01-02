الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعدامات واغتصابات.. لماذا يحتاج السودان إلى تدخل دولي عاجل؟ (فيديو)

السودان
السودان

أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري أن السودان يمر بأزمة خطيرة تتطلب تغييرا في لغة الخطاب وتدخلا دوليا عاجلا لحماية الشعب السوداني من الانهيار.

وقال العشري، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدا في الصراع بين الجيش والدعم السريع، مع وجود اتهامات متبادلة بين الطرفين، مما يهدد استقرار السودان وأمنه القومي.

أشار إلى أن الدعم السريع ارتكب جرائم بشعة ضد المواطنين في أم درمان، من بينها إعدامات واغتصابات، ردا على خطاب الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي دعا إلى حوار وطني شامل.

وطالب العشري بضرورة تغيير لغة الخطاب من العنف إلى الحوار، والتوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، ويخرج السودان من أزمته، مؤكدا على دور الأمم المتحدة والزعماء العقلاء في التدخل الفوري لمنع اندلاع حرب أهلية في السودان.

ووصف العشري الوضع الإنساني والاقتصادي في السودان بالمأسوي، مشيرًا إلى أن السودان شهد أكبر حركة نزوح في عام 2023، بنحو 8.5 مليون نازح، داخليا وخارجيا، معربا عن تقديره لجهود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في البحث عن حل للأزمة السودانية وإنقاذ السودان من الخراب.

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