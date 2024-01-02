الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل: نخوض ذروة الحرب العالمية الثالثة

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، إن بلاده تخوض "ذروة الحرب العالمية الثالثة ضد إيران والإسلام الراديكالي"، في الوقت الذي تواصل فيه حملتها العسكرية ضد حركة حماس، وتتصدى لهجمات جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، بحسب وصفه.

وبعد تولي حقيبة الخارجية خلفا للوزير السابق إيلي كوهين اليوم الثلاثاء، تعهد كاتس قائلا: "سوف نحقق هدفنا فيما يتعلق بالإطاحة بحماس" بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل والموقع الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ونقل عن كاتس قوله إن "التزامنا كدولة ووزارة يتمثل في المقام الأول في استعادة الرهائن (المحتجزين في غزة) من خلال مبادرات جديدة، وبذل ضغوط دولية".

وكان كاتس - 68 عاما يتولى من قبل وزارة الطاقة، وهو المنصب الذي يشغله كوهين حاليا. وتوصلت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية اليمينية إلى اتفاق العام الماضي بشأن تدوير المنصبين الوزاريين.

ويتولى كاتس مهام وزارة الخارجية في الوقت الذي ترى فيه إسرائيل أنها تتعرض لتهديدات على عدة جبهات.

وتعتبر إيران أن إسرائيل هي عدوها اللدود، وقد شكلت إيران "محور مقاومة" يضم حركة حماس الفلسطينية في غزة، وجماعات مدعومة من طهران في سوريا، وجماعة الحوثيين في اليمن، فضلا عن جماعة حزب الله الشيعية في لبنان التي كثفت هجماتها على شمال إسرائيل منذ عدوانها على غزة.

ووصف نتنياهو حماس بأنها "أسوأ من تنظيم داعش في سوريا" بعد استهداف المدنيين في إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، كما تتهم إسرائيل إيران منذ سنوات بامتلاك برنامج سري لتصنيع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه حكومة طهران.

واستشهد أكثر من 22 ألف شخص حتى الآن في غزة، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحرب العالمية الثالثة إيران حماس لبنان

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