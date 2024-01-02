الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية يشيد بدور السيسي في رفض التهجير القسري للفلسطينيين

الدكتور رامي عاشور
الدكتور رامي عاشور

أوضح د.رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الوضع الأمني في فلسطين يمثل تهديدًا لمصر والدول مجاورة وأنهم يتحملون تأثيرات الحرب الدائرة هناك.

وأشاد عاشور، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، بموقف الرئيس السيسي من رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء أو دول أخرى، مؤكدًا أن هذا التهجير يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية نهائيًا، وأن مصر والأردن يتضامنان في مواجهة هذا الخطر الصهيوني.

وقال إن إسرائيل لا تكتفي بمحاولة ضم غزة إلى سيطرتها، بل تسعى أيضًا لاستعادة سيناء التي خسرتها أمام مصر في حرب أكتوبر، وأن الرئيس السيسي أبطل كل المخططات الصهيونية، وأظهر للعالم أن مصر بقيادته وشعبه تعرف جيدًا ما تريده إسرائيل ولن تتنازل عن أرضها.

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