«صالون الوطن» يُكرّم الدكتور محمد الباز ويناقش أحدث إصداراته "كأنه أنا"

استضاف "صالون الوطن" الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" للاحتفاء بأحدث إصداراته كتاب "كأنه أنا.. حياة فوق كف الله"، بحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة الوطن ورئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ والكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، والدكتور أحمد محمود المستشار الفني لجريدة الوطن ولفيف من الصحفيين والنقاد.

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

وأوضح الدكتور محمد الباز أن الكتاب الجديد يتناول ذكريات طفولته وحتى دخوله الجامعة ووقوفه أمام مبنى كلية الإعلام القديم بجامعة القاهرة، عندما بلغ عمره الـ20 عامًا.

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

وقال الدكتور محمود مسلم إن الدكتور محمد الباز يحظى بمسيرة إعلامية وصحفية غنية ومتميزة، مشيدًا ببرنامج "الشاهد" الذي يعد من أهم البرامج الوثائقية بالوقت الراهن، كونه يوثق الأحداث عبر شهادات الشخصيات المهمة التي لم يتسع تعاقب الأحداث السريعة لإدلائهم بشهاداتهم.

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

وأشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار بالإصدار الجديد للدكتور محمد الباز والذي وصفه بأنه درة إنتاج مؤلفاته التي بلغت 85 كتابًا، مشيرًا إلى أنه جمعهم تجربة صحفية فريدة ومكتب واحد على مدار سنوات، معربًا عن سعادته بالتناغم بين مؤسسات الشركة المتحدة المتنافسة، كونها جميعًا تعمل على دعم الدولة المصرية بعد 30 يونيو ورؤية التنمية الخاصة بالجمهورية الجديدة.

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن

ندوة الدكتور محمد الباز فى صالون الوطن