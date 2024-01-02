"إكسترا نيوز": طائرة إسرائيلية بدون طيار وراء انفجار بيروت

أعلنت "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، عن أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا جراء انفجار استهدف الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث أفادت بأن الانفجار أسفر عن مقتل مسئول فلسطيني كبير.

وأشارت القناة إلى أن فرق الدفاع المدني اللبنانية تتوجه حاليًا لموقع الانفجار في بيروت، فيما أغلقت قوات الأمن الطرق المحيطة بالانفجار الكبير.

وأكدت بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية أن طائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفت أحد المباني بضاحية بيروت الجنوبية، الأمر الذي أسفر عن وقوع الكثير من الضحايا.