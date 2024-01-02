استشهاد عدد من الأشخاص إثر قصف الاحتلال لمقر "الهلال الأحمر" بخان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن أن عددًا من الأشخاص استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي لمقرها في خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن مدينة خان يونس حاليًا، أصبحت مركزًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتقول جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك أيضًا جرحى آخرين من بين 14 ألف نازح يقيمون في مقر الجمعية ومستشفى الأمل المجاور.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية، "حصل قصف استهدف الطابق الثامن في مستشفى الهلال الأحمر، هناك أكثر من خمسة شهداء، وهناك ذعر في المكان وعشرات الإصابات، لافتة إلى أن «هناك صعوبة في التواصل مع خان يونس. الأرقام ليست نهائية».

وقال النمس إن الفرق الطبية ما زالت تعمل على إسعاف الجرحى.

استقبال 5 جثث وعدد من المصابين

وبشكل منفصل، قال متحدث باسم مستشفى ناصر القريب ، إنه استقبل خمس جثث والعديد من المصابين "بسبب قصف إسرائيلي للطابق العلوي من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس".