الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"القسام" تعلن استهداف دبابة وناقلة جند إسرائيلية فى خان يونس

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي في منطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس.

وذكرت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، أن عناصرها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وقالت إن «عناصرها يدكون تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل».

وفي وقت سابق، أضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن عناصرها دكّوا تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

ولفتت إلى استهداف آلية إسرائيلية ودبابة ميركافا بقذائف «الياسين 105» في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وصرحت بأن عناصرها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود، من «المسافة صفر» بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عناصرها أكدوا الإجهاز على الجنود الخمسة، قائلة إنهم عادوا بعد ذلك إلى قواعدهم بسلام.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 31 من جنود جيش الاحتلال، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ووصفت جراح 5 منهم بالخطيرة.

وبحسب المعطيات التي نقلتها صحيفة «هآرتس»، أصيب 31 جنديًا، في اليوم الأخير من القتال، 18 منهم في قطاع غزة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن 12 من المصابين وصفت جراحهم بالمتوسطة و17 أصيبوا بجروح طفيفة.

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي مكان وقوع إصابة الـ13 جنديًا، الذي قال إنهم أصيبوا خارج القطاع، خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

القسام كتائب القسام حماس ناقلة جند خان يونس

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