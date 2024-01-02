الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية: تنفيذ 16 مشروع رياضة وتسليم أكثر من 335 ألف كارت ذكي

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال افتتاح مركز سلامة قلبك

تحدث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن حجم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات المحافظة، حيث قام  قطاع الطب البيطري بإنشاء الوحدة البيطرية بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى بنسبة تنفيذ 85%، وكذلك تطوير ورفع كفاءة مجزر شوني بمركز طنطا ( تم الاستلام الابتدائي ).

وفي قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 16 مشروعا ما بين إنشاء وتطوير وصيانة بتكلفة 9.73 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50.17%.

وفى قطاع الثقافة جارى تطوير قصر ثقافة المحلة والمسرح الصيفي الملحق بتكلفة 75 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 95%.
 

استخراج التراخيص لعدد 15 مسجدا وإنشاء عدد 110 مساجد جديدة بالجهود الذاتية

وفي قطاع الأوقاف، تم تنفيذ 13 مشروعا في مختلف مراكز المحافظة، وجاري استخراج التراخيص لعدد (15) مسجدا وإنشاء عدد (110) مسجد جديد بالجهود الذاتية بتكلفة 3.77.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 77.5 %.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، جاري إحلال وتجديد مركز الإغاثة بطنطا، وجارى تطوير مركز خدمة المرأة المعيلة بكوم النجار كما تم إصدار عدد 19620 بطاقة تكافل وكرامة.


وقام قطاع الموارد المائية والري بتنفيذ عدد 35 مشروعا بتكلفة 1.273 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 250.829 كم تبطين ترع، تنفيذ 11 كم أسوار على الترع المبطنة،.
 

إصدار تراخيص عدد 50 مزرعة دواجن 189 مزرعة ماشية و9 منحل 18 مركز تجميع ألبان

وقام قطاع الزرعة، بتسليم عدد335 ألف و915 كارت الفلاح الذكي، استخراج (29) كارتا زكى لتمويل السيارات، إصدار تراخيص عدد 50 مزرعة دواجنو 189 مزرعة ماشية و9 منحل و18 مركز تجميع ألبان ومزرعة أغنام وماعز و17 مصنع أعلاف و379 رخصة مزاولة تجارة أعلاف).


وفي قطاع التموين، تم تطوير عدد 16 مخبزا من نصف آلي إلى مخبز آلي بالكامل بنطاق المحافظة.

الوحدة البيطرية بقرية مسجد وصيف كفاءة مجزر شوني قصر ثقافة المحلة مركز الإغاثة بطنطا الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد الأسواق بطنطا لمتابعة توافر السلع الغذائية والأسعار

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

إعدامات واغتصابات.. لماذا يحتاج السودان إلى تدخل دولى عاجل؟ (فيديو)

عاجل.. أول رد من "حماس" على استهداف صالح العارورى فى بيروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء