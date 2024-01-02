الغربية: تنفيذ 16 مشروع رياضة وتسليم أكثر من 335 ألف كارت ذكي

تحدث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن حجم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات المحافظة، حيث قام قطاع الطب البيطري بإنشاء الوحدة البيطرية بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى بنسبة تنفيذ 85%، وكذلك تطوير ورفع كفاءة مجزر شوني بمركز طنطا ( تم الاستلام الابتدائي ).

وفي قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 16 مشروعا ما بين إنشاء وتطوير وصيانة بتكلفة 9.73 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50.17%.

وفى قطاع الثقافة جارى تطوير قصر ثقافة المحلة والمسرح الصيفي الملحق بتكلفة 75 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 95%.



استخراج التراخيص لعدد 15 مسجدا وإنشاء عدد 110 مساجد جديدة بالجهود الذاتية

وفي قطاع الأوقاف، تم تنفيذ 13 مشروعا في مختلف مراكز المحافظة، وجاري استخراج التراخيص لعدد (15) مسجدا وإنشاء عدد (110) مسجد جديد بالجهود الذاتية بتكلفة 3.77.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 77.5 %.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، جاري إحلال وتجديد مركز الإغاثة بطنطا، وجارى تطوير مركز خدمة المرأة المعيلة بكوم النجار كما تم إصدار عدد 19620 بطاقة تكافل وكرامة.



وقام قطاع الموارد المائية والري بتنفيذ عدد 35 مشروعا بتكلفة 1.273 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 250.829 كم تبطين ترع، تنفيذ 11 كم أسوار على الترع المبطنة،.



إصدار تراخيص عدد 50 مزرعة دواجن 189 مزرعة ماشية و9 منحل 18 مركز تجميع ألبان

وقام قطاع الزرعة، بتسليم عدد335 ألف و915 كارت الفلاح الذكي، استخراج (29) كارتا زكى لتمويل السيارات، إصدار تراخيص عدد 50 مزرعة دواجنو 189 مزرعة ماشية و9 منحل و18 مركز تجميع ألبان ومزرعة أغنام وماعز و17 مصنع أعلاف و379 رخصة مزاولة تجارة أعلاف).



وفي قطاع التموين، تم تطوير عدد 16 مخبزا من نصف آلي إلى مخبز آلي بالكامل بنطاق المحافظة.