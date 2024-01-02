الروم الأرثوذكس يحتفلون بالعام الجديد وعيد الختان المجيد

احتفل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودورس الثاني بالقداس الإلهي في كاتدرائية كنيسة البشارة، بحضور المتروبوليت باندليمون مطران نفكراتوس والمتروبوليت نركيسوس ممطران بيلوسيو. بالإضافة إلى ذلك، قدّم والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا رئيس المدرسة البطريركية “القديس أثناسيوس” وغيرهم من الإكليروس اليونانيين والمصريين والأفارقة في الإسكندرية.

الحضور

جاء ذلك بحضور القنصل العام بالإسكندرية يوانيس بيرجاكيس وحرمه، وقبطان اتحاد البحرية اليونانية كونستانتينوس فاروكسس مع حرمه، ورئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية أندرياس فافياديس، وتمنى غبطته لجميع الحاضرين أن يكون عام 2024 مباركًا وسعيداً وللعالم أجمع.

بعد القداس الإلهي توحه البابا ثيودروس إلى دار المسنين "أنطونيادس مانا" للجالية اليونانية في الإسكندرية وكان في استقبال مدير الدار والمسؤولين وطاقم التمريض، وقام غبطته بزيارة النزلاء في غرفهم وتمنى لهم عاماً سعيداً. كما تتمنى لجميع أفراد دار باريكيا سنة جديدة سعيدة بالحب والصحة وأن تتحقق أمنيات الجميع في 2024 بعد ذلك شارك الجميع بقطع كعكة الفاسيلوبيتا.