الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير الجارى لـ40% عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

السلع التموينية
السلع التموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير الجاري لـ40%، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بدأت صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، بعدد 22 مليون بطاقة تموينية.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع الأساسية متوافرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن مخازن السلع على مستوى الجمهورية، البالغة 1500 مخزن، قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

وقالت أمل إبراهيم، مدير إدارة تموين الهرم، خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية بمنطقة كعابيش بفيصل، إنه تم صرف الاستعاضة الأولى من المخازن لصالح المنافذ يوم 25 في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدة توافر السلع كافة دون أي تعديل في الأسعار لشهر يناير الجاري، وهي ثابتة.

وأوضحت "إبراهيم" أنه يتم توفير السكر بسعر 12.6 جنيه للبطاقة، وبسعر 27 جنيهًا "حر" على البطاقات التموينية بعدد 1 كيلو لكل بطاقة أقل من 4 أفراد، و2 كيلو سكر لكل بطاقة تموينية بعدد 4 أفراد فأكثر، كما يتم طرح الزيت زنة 800 مل بسعر 30 جنيهًا.

وأكدت مدير إدارة تموين الهرم أنه يتم مراقبة ومتابعة صرف السكر الحر بداية من وصوله إلى شركات الإنتاج والتعبئة، وحتى طرحه في المنافذ السلعية والمعارض على مستوى محافظة الجيزة.

من جهته، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الجولة، إن 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم الحكومي على 22 مليون بطاقة تموينية، بقيمة مالية تصل إلى 37 مليار جنيه سنويًا، أي بما يعادل من 3.5 إلى 4 مليارات جنيه شهريًا لتوفير السلع على البطاقات التموينية.

وأضاف "الشحات" أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في طرح وضخ الاستعاضات لشهر يناير الجاري على المنافذ التموينية بمختلف المحافظات، وذلك من خلال مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

بينما قال أحمد سمير، بقال تمويني في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إن عدد البطاقات التموينية التي يقوم بصرفها شهريًا تبلغ 2500 بطاقة تموينية، مضيفا أن تلك البطاقات تقوم بصرف سلع غذائية واستهلاكية ضمن قائمة 32 سلعة مختلفة الأصناف.

وأضاف "سمير" أن أكثر السلع إقبالا من المواطنين هي الزيت والسكر، بينما يكثر الإقبال على زيت ذرة ومساحيق غسيل ومسلي ومكرونة من خلال صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم، مؤكدًا استلامه كافة السلع التموينية المطروحة على قائمة المقررات التموينية لشهر يناير 2024.

ولفت إلى أنه يتم صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024 من خلال 1500 بقال تمويني و700 منفذ جمعيتي و61 منفذا تابعا لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، على مستوى محافظة الجيزة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير الجاري صرف السلع المدعمة حاملي البطاقات التموينية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أمل إبراهيم مدير إدارة تموين الهرم

مواد متعلقة

"التموين" تواصل صرف مقررات تموين أكتوبر

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023.. ونصيب الفرد

"التموين": ارتفاع نسب صرف سلع أكتوبر لـ 30% فى اليوم الأول

صرف مقررات "تموين أكتوبر" اليوم

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 بالمجعمات الاستهلاكية

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

صرف مقررات أكتوبر لـ40 ألف منفذ تموين اعتبارًا من الغد

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء