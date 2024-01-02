ارتفاع نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير الجارى لـ40% عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير الجاري لـ40%، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بدأت صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، بعدد 22 مليون بطاقة تموينية.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع الأساسية متوافرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن مخازن السلع على مستوى الجمهورية، البالغة 1500 مخزن، قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

وقالت أمل إبراهيم، مدير إدارة تموين الهرم، خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية بمنطقة كعابيش بفيصل، إنه تم صرف الاستعاضة الأولى من المخازن لصالح المنافذ يوم 25 في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدة توافر السلع كافة دون أي تعديل في الأسعار لشهر يناير الجاري، وهي ثابتة.

وأوضحت "إبراهيم" أنه يتم توفير السكر بسعر 12.6 جنيه للبطاقة، وبسعر 27 جنيهًا "حر" على البطاقات التموينية بعدد 1 كيلو لكل بطاقة أقل من 4 أفراد، و2 كيلو سكر لكل بطاقة تموينية بعدد 4 أفراد فأكثر، كما يتم طرح الزيت زنة 800 مل بسعر 30 جنيهًا.

وأكدت مدير إدارة تموين الهرم أنه يتم مراقبة ومتابعة صرف السكر الحر بداية من وصوله إلى شركات الإنتاج والتعبئة، وحتى طرحه في المنافذ السلعية والمعارض على مستوى محافظة الجيزة.

من جهته، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الجولة، إن 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم الحكومي على 22 مليون بطاقة تموينية، بقيمة مالية تصل إلى 37 مليار جنيه سنويًا، أي بما يعادل من 3.5 إلى 4 مليارات جنيه شهريًا لتوفير السلع على البطاقات التموينية.

وأضاف "الشحات" أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في طرح وضخ الاستعاضات لشهر يناير الجاري على المنافذ التموينية بمختلف المحافظات، وذلك من خلال مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

بينما قال أحمد سمير، بقال تمويني في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إن عدد البطاقات التموينية التي يقوم بصرفها شهريًا تبلغ 2500 بطاقة تموينية، مضيفا أن تلك البطاقات تقوم بصرف سلع غذائية واستهلاكية ضمن قائمة 32 سلعة مختلفة الأصناف.

وأضاف "سمير" أن أكثر السلع إقبالا من المواطنين هي الزيت والسكر، بينما يكثر الإقبال على زيت ذرة ومساحيق غسيل ومسلي ومكرونة من خلال صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم، مؤكدًا استلامه كافة السلع التموينية المطروحة على قائمة المقررات التموينية لشهر يناير 2024.

ولفت إلى أنه يتم صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024 من خلال 1500 بقال تمويني و700 منفذ جمعيتي و61 منفذا تابعا لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، على مستوى محافظة الجيزة.