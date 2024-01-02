السبت.. جاليري قرطبة يفتتح معرضا للتشكيلي الراحل محمد الطراوي

مع بداية العام الجديد؛ ينظم جاليري قرطبة، في السادسة من مساء يوم السبت المقبل، معرضا للفنان الراحل محمد الطراوي، الذي رحل عن دنيانا في فبراير 2022 مخلفا إرثا فنيا ضخما عبر رحلته الفنية التي تجاوزت أربعة عقود.

ويضم المعرض 40 لوحة تمثل مراحل متنوعة من إنتاج الفنان الراحل، وتتنوع اللوحات ما بين اللاند سكيب و المناظر الطبيعية بخامة الأكواريل التى أبدع و تألق فيها الطراوى ليصبح احد نجومها اللامعين، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 13 يناير الجاري.

ومن جانبه، قال الناقد الفني محمد الجبالي، مدير جاليري قرطبة، إن الفنان الراحل يعد أحد أهم الفنانين التشكيليين الذي استطاع من خلال أعماله أن يصنع بصمة خاصة به في المشهد التشكيلي المصري والعربي، كما تربطه بجاليري قرطبة علاقة قوية، حيث عرض الفنان الراحل لوحاته في المعرض الجماعي الذي أقيم بمناسبة إفتتاح جاليرى قرطبة في مارس عام 2003.

نبذة عن محمد الطراوي

يذكر أن الفنان محمد الطراوى ولد عام 1956 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، وعمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف فى مجلة صباح الخير، وشارك فى عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددًا كبيرًا من المعارض الفردية منها: معرض "هى" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا نوفمبر 2015، ومعرض "هن" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا أكتوبر 2017، ومعرض "هن 2" بقاعة أجيال 1 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أكتوبر 2018.

حاز الطراوى عددا من الجوائز منها، الجائزة الأولى (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1978، والجائزة الأولى (حفر) بالمجلس الأعلى للثقافة 1979، و جائزة تشجيعية من المجلس الأعلى للشباب 1980، 1981، والجائزة الرابعة (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1980.

ومن الجوائز الدولية شهادة تقدير من الترينالى الأول للشباب بقاعة عبد المنعم الصاوى 1993 - القاهرة، ميدالية البخارى الذهبية من جمهورية أوزبكستان 2002، الجائزة الأولى فى الفنون التشكيلية فى الدورة السابعة لجائزة دبى الثقافية للإبداع 2010-2011.

معرض للفنان الراحل محمد الطراوي

معرض للفنان الراحل محمد الطراوي