الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. جاليري قرطبة يفتتح معرضا للتشكيلي الراحل محمد الطراوي

معرض للفنان الراحل
معرض للفنان الراحل محمد الطراوي

مع بداية العام الجديد؛ ينظم جاليري قرطبة، في السادسة من مساء يوم السبت المقبل، معرضا للفنان الراحل محمد الطراوي، الذي رحل عن دنيانا في فبراير 2022 مخلفا إرثا فنيا ضخما عبر رحلته الفنية التي تجاوزت أربعة عقود.

ويضم المعرض 40 لوحة تمثل مراحل متنوعة من إنتاج الفنان الراحل، وتتنوع اللوحات ما بين اللاند سكيب و المناظر الطبيعية بخامة الأكواريل التى أبدع و تألق فيها الطراوى ليصبح احد نجومها اللامعين، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 13 يناير الجاري.

ومن جانبه، قال الناقد الفني محمد الجبالي، مدير جاليري قرطبة، إن الفنان الراحل يعد أحد أهم الفنانين التشكيليين الذي استطاع من خلال أعماله أن يصنع بصمة خاصة به في المشهد التشكيلي المصري والعربي، كما تربطه بجاليري قرطبة علاقة قوية، حيث عرض الفنان الراحل لوحاته في المعرض الجماعي الذي أقيم بمناسبة إفتتاح جاليرى قرطبة في مارس عام 2003.

نبذة عن محمد الطراوي 

يذكر أن الفنان محمد الطراوى ولد عام 1956 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، وعمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف فى مجلة صباح الخير، وشارك فى عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددًا كبيرًا من المعارض الفردية منها: معرض "هى" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا نوفمبر 2015، ومعرض "هن" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا أكتوبر 2017، ومعرض "هن 2" بقاعة أجيال 1 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أكتوبر 2018.

حاز الطراوى عددا من الجوائز منها، الجائزة الأولى (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1978، والجائزة الأولى (حفر) بالمجلس الأعلى للثقافة 1979، و جائزة تشجيعية من المجلس الأعلى للشباب 1980، 1981، والجائزة الرابعة (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1980.

ومن الجوائز الدولية شهادة تقدير من الترينالى الأول للشباب بقاعة عبد المنعم الصاوى 1993 - القاهرة، ميدالية البخارى الذهبية من جمهورية أوزبكستان 2002، الجائزة الأولى فى الفنون التشكيلية فى الدورة السابعة لجائزة دبى الثقافية للإبداع 2010-2011.

معرض للفنان الراحل محمد الطراوي
معرض للفنان الراحل محمد الطراوي
معرض للفنان الراحل محمد الطراوي
معرض للفنان الراحل محمد الطراوي
معرض للفنان الراحل محمد الطراوي
معرض للفنان الراحل محمد الطراوي
بداية العام الجديد جاليرى قرطبة محمد الطراوي الأكواريل الفنانين التشكيليين المشهد التشكيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

يتلقى العلاج بالخارج.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصرى (خاص)

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة