الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

التنسيق الحضاري يدرج اسم نعيمة عاكف ضمن مشروع "عاش هنا"

نعيمة عاكف
نعيمة عاكف

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الفنانة نعيمة عاكف، ضمن مشروع "عاش هنا"، حيث وضع لافتة تحمل اسمها وعنوانها على باب منزلها الذى يقع في 35 شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة.

وكانت وزارة الثقافة أطلقت مشروع "عاش هنا" ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة"، ويوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة؛ بهدف تخليد وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها كبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع.

نبذة عن نعيمة عاكف 

ولدت الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف في مدينة طنطا، حيث تنحدر من عائلة مشهورة بأعمال السيرك وهي عائلة عاكف.

بدأت حياتها الفنية في سن الرابعة حيث تدربت على القفز على الحبال والإستعراضات الأكروباتية في سيرك أبيها ولكن عندما حجز البوليس على السيرك لسداد ديون والدها، نزحت إلى القاهرة مع أمها وأخواتها وذهبت للعمل مع الفنان علي الكسار ضمن فرقته، وفي أحد العروض هناك شاهدتها الفنانة بديعة مصابني صاحبة أكبر فرقة ومسرح استعراضي في وقتها وعرضت عليها الانضمام إلى فرقتها، وفي ذلك المسرح شاهدها المخرج أحمد كامل مرسي فأسند إليها دور راقصة في فيلم ست البيت مع فاتن حمامة عام 1949، وفي نفس العام، قدمت أول بطولة مطلقة لها وكانت في فيلم "لهاليبو" الذي يعد من علامات السينما المصرية على مدى تاريخها. 

مشروع "عاش هنا"

يهدف "عاش هنا" إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.

ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـ QR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يُساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.

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الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الفنانة نعيمة عاكف مشروع عاش هنا عاش هنا وزارة الثقافة ذاكرة المدينة

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