إنشاء مناطق وأسواق تجارية ومشروعات تجارية باستثمارات تتعدى 3.2 مليار جنيه بالشرقية



استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمكتبه بالديوان العام، وذلك لمتابعة أخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.



ونقل "عشماوى" خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،مؤكدا أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة الشرقية حيث أنه من المحافظات الواعدة ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وكذا بيعها.







هذا وقد تفقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة طلبة عويضة بالزقازيق لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع،حيث يقام على مساحة 10000 متر مربع تقريبا والتي يقوم بتنفيذها شركة ناينتى ناين للتطوير العقاري وادارة المشروعات بحجم استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه كما تفقد أيضا " عشماوى " مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة العصلوجى على مساحة 16800 متر مربع تقريبا والتي يقوم بتنفيذها شركة العروبة مصر للتطوير العمرانى" بحجم استثمارات 1 مليار و200 مليون جنيه

وقد شدد "عشماوى " على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى والانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع في الوقت المحدد.





وأشار "عشماوى"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجح مدار 5 سنوات الماضية فى جذب استثمارات محلية واقليمية واجنبية بلغت ما يقرب من 60 مليار جنيه في عدد 23 مشروعا في 14 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية لأنشطة تجارية بلغت 55٪؜ من إجمالي محافظات الجمهورية، كما تم وضع حجر الأساس لثلاثة مخازن استراتيجية في محافظات " السويس والأقصر والفيوم " باستثمارات تتعدى 4.5 مليار جنيه وتهدف الى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الاساسية بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي وتحت إشراف معالى وزير التموين والتجارة الداخلية،فضلا عن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة



حضر اللقاء العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارية الداخلية والدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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