الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأسماء.. وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمود مصباح، الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث3 سنوات، وتعيين الدكتورة شيرين مصطفى عبدالشافي، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب، وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات.

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كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد عودة خليل، الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، رئيسًا لمجلس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية، وقيام الدكتورة أميرة فؤاد أنور، الأستاذ المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئاسة مجلس قسم المنتجات المعدنية والحلي بالكلية، وقيام الدكتورة ماجدة عبدالشافي محمد، الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بأعمال رئاسة مجلس قسم القانون العام بالكلية.

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