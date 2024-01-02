وزير دفاع كوريا الجنوبية: استفزازات كوريا الشمالية «مقدمة» لدمارها

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، أمس الإثنين، إن كوريا الشمالية ينبغي أن تدرك أن أعمالها الاستفزازية التي تهدد البلاد لن تمثل سوى مقدمة لتدميرها.

صرح «شين» بذلك في رسالة بمناسبة رأس السنة، وبعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات «دولتين معاديتين لبعضهما»،ودعا إلى تكثيف الاستعدادات «لإخضاع كامل أراضي كوريا الجنوبية»، وفقا لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضاف "شين" في الرسالة «يجب أن نجعل كوريا الشمالية تشعر في أعماقها بأن السلوك الاستفزازي المتهور الذي يهدد كوريا الجنوبية سيصبح قريبا مقدمة لتدميرها»، بحسب «الوكالة الألمانية».

وقال إن التهديدات الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية ستستمر في العام الجديد، مشيرا إلى نتائج اجتماع الحزب الحاكم بالشمال، ودعا إلى تعزيز الاستعدادات.

وأضاف: «في هذا الوضع الأمني الخطير، يحتاج الجيش إلى تعزيز استعداده للتغلب على العدو»، موضحا أن «القوة الهائلة» فقط يمكنها الحفاظ على «السلام الحقيقي»، وليس الكلمات أو الأوراق أو الوهم الباطل.

وتابع وزير الدفاع الكوري الجنوبي بالقول «إذا قام العدو باستفزازات، فلنسحق استعداداته وقدراته على القيام باستفزازات إضافية بالكامل من خلال معاقبته بشكل فوري وبقوة وحتى النهاية»، وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه أجرى في وقت سابق من امس الاثنين مناورات مدفعية بالذخيرة الحية.

وأوضح الجيش أن حوالي 330 جنديا من لواء المدفعية بفرقة المشاة الثالثة أطلقوا حوالي 150 قذيفة مدفعية خلال التدريبات في ميدان إطلاق نار في منطقة خط المواجهة المركزية بناء على سيناريو يقوم فيه العدو أولا باستفزازات بالذخيرة النارية.

وحذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأحد، كوريا الشمالية بشأن خططها لبناء المزيد من الأسلحة الاستراتيجية، قائلة إن نظام «كيم» سيواجه نهايته إذا حاولت بيونج يانج استخدام الأسلحة النووية ضد الجنوب.