وزير الأوقاف الفلسطيني: عام 2023 هو عام الحزن لغزة.. والمسجد الأقصى يعاني

قال حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن عام 2023، هو عام الحزن للشعب الفلسطيني، والذي فقد اكثر من 30 ألف شهيد وخاصة في الحرب المستعرة على الضفة وغزة حتى يومنا هذا.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أعداد الشهداء تعد هي الأضخم منذ عام 1948 بالإضافة إلى 100 ألف جريح وتدمير البنية التحتية والمباني، مشيرًا إلى أن عام 2023 هو عام دامي فيه القتل والإبادة وإزالة أركان الحياة من غزة.

المسجد الأقصى أحيط بإجراءات مشددة هي الأكبر منذ عام 1948

وتابع، أن المسجد الأقصى أحيط بإجراءات مشددة هي الأكبر منذ عام 1948 ويتم منع المصليين من دخوله، مؤكدًا أن المسجد يعاني أشد المعاناة من التشدد الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المعاناة لم تتوقف منذ عام 1967 و1969 تم إحراقه ومنذ ذلك الوقت يعاني ولكن حكومة بن غفير ونتنياهو هي الأكثر وضوحًا في الانقضاض على المسجد الأقصى ومحاولة التغيير بالقوة هذه الحكومة وأعضائها من غلاة المستوطنين والذين يحاولون تدمير كل شيء ويحيلوا المسجد من مسجد إسلامي خالص لمعبد يهودي.