القاهرة الإخبارية: هجوم حوثى على سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي، عن هجوم حوثي على سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر.

من ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام إيرانية أن المدمرة الإيرانية "البرز" دخلت البحر الأحمر من مضيق باب المندب، اليوم الإثنين، ضمن الأسطول الـ94 لبحرية الجيش الإيراني.

وأوضحت وكالة "تسنيم" للأنباء أن المدمرة إيران "البرز" تحركت نحو البحر الأحمر بصحبة السفينة العسكرية بوشهر، مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

ويتصاعد التوتر في البحر الأحمر بشكل متزايد، بعدما كثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة التي بدأوها الشهر الماضي على السفن الدولية، التي تمر عبر البحر الأحمر، ردًا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة.