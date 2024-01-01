الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. "مشروعات النواب" تناقش وضع رؤية متكاملة لتطوير الأنشطة الاقتصادية بالغربية

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا الثلاثاء، كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية فى محافظة الغربية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها أيضا، مقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة طنطا.

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كما تناقش  اللجنة حصر كافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على مستوى المحافظة فى كل مركز على حِدة، لتقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، والوقوف على نسب التشغيل فى المجمع الصناعى للمشروعات الصغيرة بالمحافظة، ورؤية جامعة طنطا فى إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها، وذلك بحضور محافظ الغربية، رئيس جامعة طنطا، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

لجنة المشروعات مجلس النواب محافظة الغربية تنمية المشروعات الأنشطة الاقتصادية

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