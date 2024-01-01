خبير استراتيجى: حجم الإنفاق العسكرى العالمى ارتفع إلى 2.7 لأول مرة بتاريخه

قال الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن حجم الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى 2.7 لأول مرة في العالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أكبر ميزانية تاريخية والتي وصلت إلى 858 مليار دولار، وإسرائيل ارتفعت بميزانية جيشها إلى 37 مليار دولار، من 23 مليار دولار.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السعودية شهدت أكبر ميزانية عسكرية تقدر بـ78.5 مليار دولار بزيادة 5%.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية التي مر عليها أكثر من عامين كان هناك استنفاد للأسلحة الشرقية الروسية، وبدأنا نشهد زخمًا في الصناعات العسكرية ارتفاع المبيعات الأمريكية لأكثر من 40% من حجم المبيعات للأسلحة.

يوجد تغير في موازين القوى العالمية

وتابع، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أولويات، ولكن هناك تغير في موازين القوى، لأننا بدأنا نلمح مظاهر لعالم متعدد الأقطاب، لأن الولايات المتحدة ليست قادرة على قيادة العالم.