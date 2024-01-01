الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يبرم أول صفقاته الشتوية

جريدة الدستور

وقع لوكاس بيرالدو، مدافع المنتخب البرازيلي تحت 20 عاما، للانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من ساو باولو، وذلك بعقد يمتد خمسة أعوام مع بطل الدوري الفرنسي.

وأكمل بيرالدو عملية انتقاله مقابل 17 مليون يورو بحسب تقارير، بعدما قدم أداء رائعا عام 2023 حيث شارك في 52 مباراة مع ساو باولو.

بيرالدو صاحب الـ 20 عامًا انضم إلى ساو باولو عام 2020، حيث بدأ مع فريق تحت 17 عاما ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وقال بيرالدو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد حقا بالانضمام إلى نادي لديه هذا الطموح مثل باريس سان جيرمان".

وأضاف: "إنها خطوة هامة في مسيرتي وهي ستساعدني على التقدم للأمام، لا يمكنني الانتظار للتعرف على زملائي الجدد وبدء أولى خطواتي بقميصي الجديد".

ويتصدر سان جيرمان حاليا ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق خمس نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني، وذلك في سعيه للحصول على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

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