رسميا.. باريس سان جيرمان يبرم أول صفقاته الشتوية

وقع لوكاس بيرالدو، مدافع المنتخب البرازيلي تحت 20 عاما، للانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من ساو باولو، وذلك بعقد يمتد خمسة أعوام مع بطل الدوري الفرنسي.

وأكمل بيرالدو عملية انتقاله مقابل 17 مليون يورو بحسب تقارير، بعدما قدم أداء رائعا عام 2023 حيث شارك في 52 مباراة مع ساو باولو.

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Le Paris Saint-Germain se réjouit d’accueillir Lucas Beraldo.

Le défenseur brésilien de 20 ans، qui portera le numéro 35، a signé avec le Club pour cinq saisons.



❤️💙 #WelcomeBeraldo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1، 2024

بيرالدو صاحب الـ 20 عامًا انضم إلى ساو باولو عام 2020، حيث بدأ مع فريق تحت 17 عاما ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وقال بيرالدو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد حقا بالانضمام إلى نادي لديه هذا الطموح مثل باريس سان جيرمان".

وأضاف: "إنها خطوة هامة في مسيرتي وهي ستساعدني على التقدم للأمام، لا يمكنني الانتظار للتعرف على زملائي الجدد وبدء أولى خطواتي بقميصي الجديد".

ويتصدر سان جيرمان حاليا ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق خمس نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني، وذلك في سعيه للحصول على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.