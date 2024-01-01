الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنك المركزي الإسرائيلي: تكاليف حرب غزة تتخطى الـ 58 مليار دولار

البنك المركزي الإسرائيلي
البنك المركزي الإسرائيلي

كشف حاكم البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن تكاليف الحرب والخسارة في الدخل من المتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار. 

ويقول محافظ البنك الإسرائيلي إن الحكومة يجب أن تركز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو

ووفقاً لـ “رويترز”، فقد خفض بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات يوم الإثنين بعد بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد وتراجع التضخم نتيجة للحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس الفلسطينية.

وقبل القرار، انقسم المحللون، حيث توقع سبعة منهم عدم التحرك وتوقع سبعة تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول تخفيض منذ أبريل 2020، ما اسفر عن الاعلان عن خفض بنك اسرائيل أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وسط الحرب، مما يخفف التضخم، وقام بنك إسرائيل بتخفيض أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات. 

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية رفعت سعر الفائدة من 0.1٪ في أبريل الماضي قبل أن تتوقف مؤقتًا في يوليو ومرة أخرى في أغسطس وأكتوبر ونوفمبر.

 

الصحة: عدد القتلى في غزة يصل إلى 21978

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وتقول وزارة الصحة في غزة إن ما مجموعه 21,978 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 56,697 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر. 

وأضافت الوزارة أن هذه الأرقام تشمل مقتل 156 فلسطينيا وإصابة 246 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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