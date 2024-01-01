الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم ضبط بحوزته 5 كيلو حشيش فى السلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام حبس متهم بحيازة 5 كيلوجرامات حشيش و14 ألف قرص ترامادول بمدينة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وأقر المتهم خلال التحقيقات بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح منها، وتم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي بمنطقة السلام.

 

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم عُثر بحوزته على بندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية لمخدرالحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، و14000 قرص مخدر لعقار الترامادول، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وسيارة.

حبس متهم مدينة السلام التحقيقات

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