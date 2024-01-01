تطورات الحالة الصحية لوالد الفنان مصطفى شعبان

تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان منصات التواصل المختلفة وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" بعد تداول البعض أنباءً عن زواجه ولم يخرج الفنان لينفي أو يؤكد هذا الخبر.

وتعرض والد مصطفى شعبان اليوم لوعكة صحية مفاجئة أدت لنقله إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، عن أن الأطباء نقلوا والد شعبان إلى العناية المركزة.

مصطفى شعبان “المعلم” في الماراثون الرمضاني

ويواصل مصطفى شعبان تصوير أحداث مسلسله الدرامي الجديد "المعلم"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 وذلك في ديكور السوق داخل إحدى المناطق الشعبية.

وانتهى المخرج مرقس عادل خلال الأيام الماضية من ترشيح أبطال المسلسل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة، وشملت قائمة أبطال مسلسل "المعلم" كلًا من مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ وسلوى خطاب وأحمد بدير وأحمد فؤاد سليم وطارق النهري وانتصار ومنذر ريحانة وأحمد عبدالله محمود، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ومن المقرر أن يتم تصوير العمل بين عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وإحدى الأسواق الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

يتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.



"المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.