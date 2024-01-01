الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير سياحي: تنشيط السياحة للمقاصد المصرية يُسهم في توفير العملة الصعبة

العملة
العملة

قال الخبير السياحي حسن حسانين إن مصر تمتلك تاريخًا وثقافة غنية وتنوعًا جغرافيًا هائلًا من البحر والشواطئ الجميلة إلى الآثار الفرعونية الرائعة ينبغي على مصر تنويع وتطوير العروض السياحية لتشمل مختلف الأنشطة مثل السياحة الثقافية والبحرية والصحراوية والمغامرة.

أضاف  الخبير السياحي،لـ"الدستور"، أن تحسين البنية التحتية السياحية يلعب دورًا حاسمًا في جذب السياح ويجب الاستثمار في تطوير المطارات والطرق ووسائل النقل الأخرى، إضافة إلى تحسين الفنادق والمنتجعات، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل على تسويق مصر كوجهة سياحية آمنة وجذابة يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات إعلانية موجهة ومشاركة في المعارض السياحية الدولية.

وأوضح أنه ينبغي تبسيط الإجراءات السياحية مثل التأشيرات والإجراءات الجمركية لجعل زيارة مصر أكثر سهولة وجاذبية للسياح.

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