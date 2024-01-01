آخر التطورات بشأن المصابين فى الأهلى

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق الأول يعاني إجهادًا عضليًا ولا يحتاج سوى 4 أيام ليعود بعدها للتدريبات.

وأشار طبيب الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المغربي رضا سليم والتونسى محمد الضاوى كريستو لاعبي الفريق الأول في تمام الجاهزية للمشاركة فى التدريبات الجماعية فور عودة الفريق من الراحة السلبية التي حصلوا عليها حتى 11 يناير الجاري.

وأضاف "جاب الله" أن محمد الشناوى حارس المرمي جاهز للمشاركة فى التدريبات مع المنتخب الوطنى بشكل طبيعي قبل خوض مباريات الفراعنة في أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

ولفت رئيس الجهاز الطبي إلى أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول يحتاج إلى أسبوع آخر للتعافي من الإصابة التى أبعدته عن نهائى بطولة السوبر المصري الأخير أمام فيوتشر الذي أُقيم بملعب محمد بن زايد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى.

كولر: قدمنا أداءً جيدًا أمام فيوتشر.. وسعيد بمستوى اللاعبين

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، لافتًا إلى أن الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية وأنه سعيد بمستوى اللاعبين.

وأوضح كولر أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، وقدم أداءً مميزًا للغاية خلال الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين، ولكن في الشوط الثاني أهدر اللاعبون عدة فرص ولم يستطع الفريق زيادة الأهداف.

وتابع كولر: إن خطأً تسبب في تسجيل مودرن فيوتشر الهدف الأول، الذي أدخله في أجواء المباراة، وبعدها مباشرة سجل الهدف الثاني، وهذا التعادل جعل المباراة أكثر إثارة وجعل للفوز طعمًا مختلفًا بعد مجهود كبير.

وأكد المدير الفني للأهلي أنه كان واثقًا بشكل كبير في الفريق وفي القوة البدنية للاعبين، مشددًا على أن الأهلي كان الأفضل في الشوطين الإضافيين وترجم سيطرته إلى هدفين آخرين، ليحسم المباراة لصالحه ويتوج باللقب.