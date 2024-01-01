الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توفير البصل بـ18جنيهًا فى المجمعات.. ضم الحلويات والمخبوزات لمبادرة تخفيض السلع بالإسكندرية

مبادرة تخفيض أسعار
مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

وقعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مشتركا بين المديرية وسلسلتين شهيرتين لتصنيع وبيع الحلويات، تنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية وتحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الإسكندرية.

وتم ضم 20 فرعا لسلاسل بيع الحلويات التي تم التعاقد معها، وذلك بالتصريح بإمدادهم بسكر بسعر مخفض 25500 جنيه للطن، أى بسعر 25.5 جنيه للكيلو، نظير إجراء تخفيضات على جميع المنتجات المبيعة للمواطنين بنسبة تخفيض 10%.


إدخال المخبوزات والعصائر بسلاسل تجارية ضمن السلع المخفضة

كما تم الاتفاق مع سلاسل تجارية شهيرة لضم المخبوزات والعصائر إلى السلع المخفضة تحت مظلة مبادرة دولة رئيس الوزراء، لتتسع سلة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضحت مديرية تموين الإسكندرية أن هذه المبادرة تبدأ من اليوم ولمدة شهر على أن تدرس نتائجها وتقيم مدى إمكانية استمرارها.  

توفير البصل بـ 18جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية

كما تم توفير سلعة البصل بفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التى يباع بها الخضر والفاكهة لبيع البصل للمواطنين بسعر 18جنيها للكجم.

هذا وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية فى متابعة توافر السلع فى الأسواق ومعاقبة المخالفين عن طريق الحملات التموينية المنتشرة بأنحاء المحافظة.

وكانت قد انطلقت مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في منتصف أكتوبر بالإسكندرية بتوجيهات من القيادة السياسية  لتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية من السمر والأرز والزيوت والبيض والفول والعدس والألبان والجبن بعدد 7 سلاسل تجارية شهيرة بالإسكندرية، وتم انضمام المجمعات الاستهلاكية بعدد 81 مجمعا استهلاكيا لعرض سلع المبادرة بالأسعار المخفضة والموحدة بهذه المنافذ، فضلًا عن إقامة مقر آخر للمبادرة بالمول التجارى بمنطقة محطة مصر؛ ليشارك فيه القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال للزيوت، لتوفير لاحتياجات الأساسية للمواطن دون الشعور بأى نقص لأي سلعة غذائية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بيع الحلويات تخفيض أسعار السلع الغذائية المخبوزات والعصائر توفير البصل

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