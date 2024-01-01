تفاصيل حبس موظف تعدى على زوجته في مترو الأنفاق

أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا بحبس موظف 3 أشهر مع الشغل وكفالة 3000 جنيه في واقعة تعديه بالضرب على زوجته داخل محطة مترو الأنفاق وإحداث إصابة بوجهها.

وأحالت نيابة الدقي الواقعة إلى المحكمة بعدما ثبت من التحقيقات والتحريات قيام المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته داخل محطة مترو البحوث بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.

وتبين أن المشادة تطورت إلى مشاجرة سببها الخلاف على مصروف البيت وتدخل والدة الزوجة المجني عليها في حياتها على نحو كان يرفضه الزوج المتهم ويغضبه

وأنه قام بالتعدي عليها بالضرب وركلها بعد سقوطها على الأرض داخل محطة مترو الأنفاق، وأحدث جرحا في وجهها. وتبين صحة الواقعة من تفريغ كاميرات محطة المترو التي رصدت تفاصيل الواقعة بعدما حررت الزوجة بلاغًا بها أمام النيابة.