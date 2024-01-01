الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 5.3 مليون طن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار المشروع القومي للصوامع قامت الوزارة بوضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة اليوم/الاثنين/أنه تم الانتهاء من انشاء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة.
وأضاف أنه جار توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 الف يورو فضلا عن أنه جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه من المستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى5 ملايين طن،حيث تمتلك الدولة 86 صومعة،تم تنفيذ 5 صوامع ممولة بقرض من هيئة الدانيدا بإجمالي طاقة تخزينية 300 ألف طن،كما تم تنفيذ 6 صوامع ممولة بقرض من منظمة الاوبك بإجمالي طاقة تخزينية 255 الف طن.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ أيضا 11 صومعة ممولة بقرض من الصندوق السعودي بإجمالي طاقة تخزينية 615 ألف طن وتم تنفيذ 22 صومعة معدنية في17 محافظة بطاقة 60 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 1.320 مليون طن.
وتابع أنه تم الانتهاء من انشاء 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا ) وجاري
الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة ممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية.
كما تم تنفيذ 28 صومعة معدنية في18 محافظة بطاقة تخزينية تترواح بين 1000 إلى 40 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 600 ألف طن.
وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 3 صوامع معدنية في 3 محافظات باجمالي سعات تخزينية 220 الف طن كما تم تنفيذ 5 صوامع بالموانئ في 3 محافظات باجمالي سعات تخزينية 430 الف طن.

وزارة التموين والتجارة الداخلية المشروع القومي للصوامع نشاط التخزين مجال الحبوب في مصر زيادة القدرة التخزينية لتقرير السنوي الصادر عن الوزارة

مواد متعلقة

حركة تداول السفن والبضائع العامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تفاصيل حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

تداول 37 سفينة بضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة خلال 24 ساعة

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟