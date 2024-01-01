الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد ومكان دفن جثمان والدة المطربة لطيفة

لطيفة
لطيفة

توفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بجانبها في احدى مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبا.

وقررت لطيفة دفن جثمان والدتها في بلدها تونس صباح غدا الثلاثاء، إذ تنهي كافة إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وفاة والدة لطيفة

وكانت لطيفة قد دونت أكثر من تدوينة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن لطيفة حصلت مؤخرا على جائزة "الريادة" في الغناء من مهرجان دير جيست ختام 2023، ولكنها اعتذرت عن الحضور بسبب مرض والدتها، ومصاحبتها لها في أزمتها الصحية.

لطيفة رحيل والدة لطيفة موعد دفن الفنانة لطيفة مكان دفن جثمان

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