رئيس لجنة السكر: مخزون السكر يكفي حتى الموسم القادم

قال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة السكر بالغرفة، إن الحكومة قامت بتكثيف الرقابة على سوق السكر خلال الفترة الماضية لعدم وجود تلاعب وضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بوضع أسعار استرشادية لبعض السلع، منها السكر، قرار سديد وسيمنع التلاعب بالأسعار.

مصر لديها مخزون من السكر يكفي حتى الموسم القادم

وأوضح الفندي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر لديها مخزون من السكر يكفي حتى الموسم القادم، حيث تم توفير كميات من السكر من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتم طرحها في الأسواق، وأضاف أن تلك الأزمة تحدث بشكل سنوي ويكون فيها ارتفاع في أسعار السكر، ولكن هذا العام كان الارتفاع كبير بشكل مبالغ فيه وغير مبرر.

وأضاف رئيس شعبة السكر بغرفة القاهرة أن أسعار السكر في بورصة السلع تسجل 30 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعره في السوق السوداء التي يبيعها التجار ما بين 42 إلى 43 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن بورصة السلع تقوم بضبط الأسعار وعدم التلاعب بها، وأنها تضم ثلاث دورات تشمل الصناعات الغذائية والغرف التجارية الممثلة في تجار السكر وشركات تعبئة السكر. كما أشار إلى أن كل فئة تأخذ السكر من البورصة مرة واحدة في الشهر.

وأوضح الفندي أنه في حالة زراعة شركة القناة للسكر للمساحات التي أعلنت عنها سوف يكون هناك وفرة في السكر، حيث تبلغ مساحة شركة القناة للسكر 181 ألف فدان، وقد جُهِز جزء كبير منها لزراعة البنجر خلال الموسم القادم. وتُعد هذه الزراعة جزءًا هامًا من الأنشطة الزراعية في مصر خلال فصلي الخريف والشتاء، وتتطلب تربة جيدة وتوفير كميات كافية من المياه. ويتم تنفيذ زراعة البنجر باستخدام تقنيات حديثة، بما في ذلك استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية للحفاظ على صحة المحصول.