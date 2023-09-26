رئيس جمعية السكر: العوامل الجوية ستؤثر علي المحصول خلال 2024

قال المهندس حسن كامل، رئيس جمعية خبراء السكر، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار السكر غير مفهوم، فمصر لديها مخزون إستراتيجي من المحصول يكفي حتي بداية الموسم المقبل، مشيراً إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التمونية أستوردت 351 الف طن علي مدار العام لسد الفجوة التي نمر بها الأن.

وأوضح كامل في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن البرازيل من أهم الدول التي يتم استيراد السكر الخام منها، ويتم تصنيعه وتكريره بمصر لطرحه في الأسواق، وتوقع أن يكون هناك زيادة في تصنيع السكر المحلي في حالة أن تعمل شركة القناة للسكر بكامل طاقتها.

وأضاف أن المساحات المنزراعة خلال العام الجاري 2023-202 بها زيادة بسيطة مقارنة بالأعوام السابقة، متوقعاً تراجع الإنتاجية نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الأيام السابقة والتي كان لها تأثير علي نمو البنحر.

طن القصب يعطي 100 سكر أبيض

وكشف أن القصب يتم حصاده في يناير من كل عام، ويتم حصاد محصول البنجر في مارس م، ويعطى طن البنجر 130 كيلو سكر أبيض مصنع.

وأكد رئيس جمعية خبراء السكر المصرية علي أن إنتاج مصر من السكر يصل إلي 2.8 مليون طن سنوياً، والأستهلاك يصل إلي 3.3 مليون طن سنوياً، وهناك فرق بين الأنتاج والتصنيع يتم أسيرادة من الخارج بمقدار نصف مليون طن فقط علي مدار العام.

مصر تنتج 2.8 مليون طن سنوياً

وأشار كامل إلي أنه تعتبر صناعة السكر من الصناعات الاستراتيجية في مصر، حيث تمثل مصر أحد أكبر الدول المنتجة للسكر في العالم، وتتميز صناعة السكر في مصر بالتكنولوجيا المتطورة والموارد الطبيعية الوفيرة، مما يجعلها تنافسية على المستوى الدولي، ويأتي دعم الحكومة لهذه الصناعة في إطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب والحد من البطالة.