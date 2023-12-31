أبرز الكتب والأدباء فى مكتبة وحياة البابا تواضرس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن اللغة العربية بالنسبة له من أحب اللغات، مؤكدًا أنه دائمًا ما يستعين بكتب المعاجم حال وقوفه عند بعض الكلمات.

أبرز الكتب فى مكتبة وحياة البابا تواضرس الثاني

أضاف بابا الإسكندرية لبرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية "CBC" أنه قرأ في الكتب الأدبية كثيرًا خاصة لـ طه حسين ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس، لافتا إلى أنه تعلم قراءة الصحف من والده وأنه حرص على قراءة مقال "بصراحة" كل يوم جمعة للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

نبذة عن البابا تواضروس

تواضروس الثاني (4 نوفمبر 1952 -)، هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ118 وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

في 4 نوفمبر 2012، تم اختياره عن طريق القرعة الهيكلية ليكون بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118.

دراسته

التحق بصيدلة الإسكندرية وحصل على بكالوريوس الصيدلة 1975 والتحق بالكلية الإكليريكية وتخرج فيها 1983، كما حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985.

رهبنته

ذهب د.وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986 وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

أسقفيته

انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام لإيبارشية البحيرة مساعدا للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسؤولاً عن خدمة منطقة كينج مريوط والقطاع الصحرواي وله العديد من العظات الروحية والكتابات.

ترشحه للبابوية

تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني.، فاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

وعن رؤيته لمستقبل الكنيسة يقول الأنبا تواضروس:«يجب أن نهتم بفصول التربية الكنسية منذ الصغر، وأن نجعل فصول إعداد الخدام من أولوياتنا، فالخدمة هي التي سوف تصنع نهضة جديدة داخل الكنائس سواء بمصر أو ببلاد المهجر».

وطالب الأنبا تواضروس بإنشاء معهد لإعداد خدام كنائس بالمهجر لإطلاعهم على الثقافات المختلفة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، مُعتبرا أن إقامة قنوات للحوار مع الشباب أمر ضروري، وكذلك يدعو المسيحيين إلى الاندماج في المجتمع من خلال التعليم ووسائل الإعلام.

حصل تواضروس على تزكيات من الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا والأنبا سوريال أسقف ملبورن والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا أندراوس أسقف أبوتيج والأنبا رفائيل الاسقف العام.

تم تجليسه كبابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وباشتراك كافة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومشاركة وفود من كل الكنائس في مصر والعالم.