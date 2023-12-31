الأرصاد تكشف خريطة الأمطار غدا على محافظات الجمهورية

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن بعض المدن المصرية تشهد غدا الاثنين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أن المناطق المتوقع سقوط أمطار بها هي مدن (الإسكندرية - البحيرة- كفر الشيخ -دمياط) وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل أن طقس الساعات المقبلة يشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية "يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الاثنيين علي مناطق الجمهورية حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٢٠ درجة مئوية

- جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

- شمال الصعيد ٢١ درجة مئوية

- جنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية

- تظل الأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء

وكانت الهيئة العامة لـ الأرصاد حذرت من أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاحتماء بمداخل العمارات السكنية أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا لوقوع حوادث الصعق، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة.