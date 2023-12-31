مواهب منتظر تألقها في كوت ديفوار «1».. فارس شايبي وسط ملعب محاربي الصحراء

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس أمم إفريقيا الذي تنطلق الشهر المقبل وسط ترقب الجماهير لمشاهدة العديد من المواهب المنتظرة في كرة القدم الإفريقية.

«الدستور» في سلسلة تقارير «مواهب منتظر تألقها في كوت ديفوار »، ستسلط الضوء على أبرز المواهب التي من المنتظر أن تلمع في كأس الأمم 2024 الشهر المقبل.

وفي الحلقة الأولى ستكون البداية مع الجزائري فارس شايبي لاعب وسط آينتراخت فرانكفورت الألماني.

النشأة



شايبي من موالد نوفمبر لعام 2022، ولد الشايبي في برون في مدينة ليون بفرنسا وهو مزدوج الجنسية.

لعب شايبي مع فريقيين محليين في مسقط رأسيه حيث بدأ كرة القدم هناك، لكن الأمور أخذت مسار أخر عندما أنضم لأكاديمية نادي تولوز في 2019.

وبعد ثلاث سنوات فقط بعدما ظهر ولمع بقوة، تم تصعيد الشايبي للفريق الأول لنادي تولوز الفرنسي في الدوري.

انطلاقته



في المعسكر التحضيري لموسم 2022، شارك الجزائري شايبي مع تولوز وساهم في 5 أهداف بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وكان ظهوره الأول كبديل ضد نيس في التعادل 1-1 في الدوري الفرنسي في 7 أغسطس 2022.

بدأ شايبي بعد ذلك في التألق بالدوري مع تولوز وسجل أول أهدافه بنفس الموسم أمام ليل وشارك حينها في الموسم بـ 41 لقاء ساهم في 15 هدفًا بعدما سجل 8 وصنع 7.

وكلل شايبي مجهوداته هذا الموسم بعدما ساهم في تتويج تولوز بكأس فرنسا لأول مرة في تاريخ النادي.

وفي الصيف الماضي انتقل الدولي الجزائري لصفوف فرانكفورت بعقد لمدة خمس سنوات في صفقة بلغت 10 ملايين يورو.

ويقدم شايبي موسم مميز للغاية مع فرانكفورت حيث أصبحت أدواره أكبر في الشق الهجومي بعد رحيل كولو مواني وماركوس تورام من الفريق ليشكل ثنائية رائعة مع نجمنا المصري عمر مرموش ويصبحوا الثنائي الأكثر مساهمة للأهداف في الفريق.

لعب شايبي هذا الموسم مع فرانكفورت في جميع مراكز الهجوم بداية من لاعب رقم "10" والجناحين والمهاجم الوهمي.

لعب 22 لقاء حتى الآن وساهم في 11 هدف بواقع تسجيله هدفين وصناعته لـ 9 أهداف في كل البطولات.

وتم تشبيه اللاعب من جانب موقع الدوري الألماني بأسلوب لاعب سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ حامل اللقب، حيث أشار الموقع أن هناك لمحات من أوجه التشابه في الحركة، والقدرة على التوزيع، والسرعة والتنوع بين كل من جنابري والشايبي.

مدربه دينو توبمولر في فرانكفورت قال عنه: "إنه يخطط لإظهار ما نراه في التدريبات على أرض الملعب، كلما اعتاد على الدوري الألماني، كلما أظهر أنه لاعب كبير".

مسيرته الدولية

حاول معه منتخب فرنسا لتجنيسه واللعب له لكن اللاعب حسم الأمور وخرج ليؤكد إنه شرف كبير تمثيل بلاده الجزائر.

جاء ظهوره الدولي الأول تحت قيادة المدرب جمال بلماضي في الفوز 2-1 على النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في مارس 2023، بينما سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الهدف الأول لبلاده في الفوز الودي 1-0 على السنغال بعد سبعة أشهر.

لعب مع محاربي الصحراء حتى الآن 9 لقاءات وسجل هدفين.