السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بلماضى يختار 26 لاعبا للدفاع عن حظوظ الجزائر فى كأس أمم أفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

اختار جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم قائمة تضم 26 لاعبا منهم 4 ينشطون في الدوري المحلي، استعدادا لمشاركة الخضر في النسخة 34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير2024.

وشهدت القائمة عودة المخضرم رايس مبولحي، حارس نادي شباب بلوزداد، وزين الدين بلعيد، مدافع نادي اتحاد الجزائر، ويوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر، وهداف الدوري المحلي، وإسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نادي ميلان الإيطالي.

وفي المقابل، استبعد بلماضي، مصطفى زغبة، حارس نادي ضمك السعودي (المصاب)، وآدم زرقان، لاعب خط وسط ناي شارلوروا البلجيكي، وسعيد بن رحمة، مهاجم نادي ويست هام الإنجليزي، وبدر الدين بوعناني، مهاجم نادي نيس الفرنسي.

وأبقى مدرب الجزائر على ركائز الفريق، وفي مقدمتها رياض محرز، ويوسف عطال، ورامي بن سبعيني، وعيسى ماندي، ورامز زروقي، وإسلام سليماني وبغداد بونجاح.

وتضم القائمة عشرة لاعبين سيشاركون لأول مرة في كأس أمم إفريقيا وهم أنتوني ماندريا، وأسامة بن بوط، وكيفين جيتون، وريان آيت نوري، وياسر لعروسي، وزين الدين بلعيد، وحسام عوار، وفارس شعيبي، وأمين غويري. فيما تواجد 14 لاعبا ممن شاركوا في كأس الأمم الأخيرة بالكاميرون والتي ودّعها "الخضر" من الدور الأول في مفاجأة مدوية، بعد الفوز بنسخة 2019 التي أقيمت بمصر.

ويغادر المنتخب الجزائري الاثنين المقبل إلى توجو لخوض معسكر إعدادي تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب توجو ثم أمام بورندي يومي 5 و9 يناير المقبل، قبل السفر إلى مدينو بواكي الإيفوارية في اليوم التالي.

ويستهل "الخضر" مشواره في البطولة القارية بملاقاة أنجولا يوم 15 من الشهر المقبل في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، ثم بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة في حراس المرمى: أنتوني ماندريا، ووهاب رايس مبولحي، وأسامة بن بوط
وفي الدفاع: يوسف عطال، وكيفن جيتون، وعيسى ماندي، وريان آيت نوري، وياسر لعروسي، وأمين توجاي، وأحمد توبة، وزين الدين بلعيد
وفي خط الوسط: نبيل بن طالب، وإسماعيل بن ناصر، وسفيان فيجولي، ورامز زروقي، وهشام بوداوي، وحسام عوار، وفارس شعيبي، وإسماعيل بن ناصر
وفي الهجوم: رياض محرز، وأدم وناس، ومحمد أمين عمورة، وإسلام سليماني، وبغداد بونجاح، ويوسف بلايلي، وأمين غويري.

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