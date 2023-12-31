كاتب صحفي يكشف أهم الملفات التي عملت عليها مصر خلال عام 2023

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن مصر استطاعت تقديم تجربتها في 3 ملفات هامة خلال عام 2023، ومنها أن العالم يعاني من أزمة لاجئين ولكن مصر فتحت ذراعيها للإخوة العرب ويوجد 9 مليون لاجئ على الأرض المصرية من 58 دولة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن 1.3 مليون لاجئ في العالم كله، ومصر فقط لديها 9 مليون لاجئ وحدها ولم تستخدمهم يومًا كورقة ضغط ولكن أقامت شيئًا يؤكد على أن مصر عظيمة، وهو إقامة بروتوكول تعاون مع منظمات الدولية ليحصل هؤلاء اللاجئين على التعليم والخدمات.

وتابع، أن الأمر الثاني هو أن مصر نجحت في مكافحة الإرهاب بنسبة 100%، وكان لدينا مجموعة من الارهابيين ونجح جهاز الأمن القومي المصري في تتبعهم واستطاع احباطهم وهذا التتبع نتيجة نجاح الدولة المصرية كلها.

وأكد أن ترتيب مصر أصبح رقم 16 في الاكثر تأثيرًا في مواجهة الإرهاب، كما أن القوى الناعمة في الترتيب 36 ويتبقى مؤشر السلام العالمي.

وأشار إلى أن مصر قدمت للعالم حلًا للهجرة غير الشرعية فمصر استطاعت أن تصوغ قوانين مشددة لكل المتورطين في هذه الأعمال، وكذلك مشروع حياة كريمة لتعمير القرى المصرية وصرفت الدولة أكثر من 750 مليار جنيه في المرحلة الأولى وذلك لإغلاق قصة الهجرة الغير شرعية.