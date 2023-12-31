الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي يكشف أهم الملفات التي عملت عليها مصر خلال عام 2023

بلال الدوي
بلال الدوي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن  مصر استطاعت تقديم تجربتها في 3 ملفات هامة خلال عام 2023، ومنها أن العالم يعاني من أزمة لاجئين ولكن مصر فتحت ذراعيها للإخوة العرب ويوجد 9 مليون لاجئ على الأرض المصرية من 58 دولة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن 1.3 مليون لاجئ في العالم كله، ومصر فقط لديها 9 مليون لاجئ وحدها ولم تستخدمهم يومًا كورقة ضغط ولكن أقامت شيئًا يؤكد على أن مصر عظيمة، وهو إقامة بروتوكول تعاون مع منظمات الدولية ليحصل هؤلاء اللاجئين على التعليم والخدمات.

وتابع، أن الأمر الثاني هو أن مصر نجحت في مكافحة الإرهاب بنسبة 100%، وكان لدينا مجموعة من الارهابيين ونجح جهاز الأمن القومي المصري في تتبعهم واستطاع احباطهم وهذا التتبع نتيجة نجاح الدولة المصرية كلها.

وأكد أن ترتيب مصر  أصبح رقم 16 في الاكثر تأثيرًا في مواجهة الإرهاب، كما أن القوى الناعمة في الترتيب 36 ويتبقى مؤشر السلام العالمي. 

وأشار إلى أن مصر قدمت للعالم حلًا للهجرة غير الشرعية فمصر استطاعت أن تصوغ قوانين مشددة لكل المتورطين في هذه الأعمال، وكذلك مشروع حياة كريمة لتعمير القرى المصرية وصرفت الدولة أكثر من 750 مليار جنيه في المرحلة الأولى وذلك لإغلاق قصة الهجرة الغير شرعية. 

الكاتب الصحفى ملفات عام 2023 أزمة لاجئين مكافحة الإرهاب للهجرة غير الشرعية

مواد متعلقة

عماد الدين حسين: مصر محاطة بحلقة ملتهبة فى الإقليم

متحدث "التعليم العالى": مصر قفزت قفزة كبيرة فى التصنيفات العالمية فى البحث العلمى

استشارى تخطيط: مصر تغير وجهها بطفرة غير مسبوقة فى مشروعات الإسكان

كاتب صحفي: انضمام مصر إلى مجموعة بريكس مكسب كبير للاقتصاد

الأكثر قراءة

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ما بعد «إعلان السلع الاستراتيجية».. الدولة على الأرض لحصار ارتفاع الأسعار ودعم المواطن

أمام والدها.. دجال يمارس الرذيلة مع فتاة إرضاءً للجن في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة