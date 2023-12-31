الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب ظهور اسمه في أحد الضربات الأمنية.. ما هو الحشيش الإصطناعي؟

الحشيش الإصطناعي
الحشيش الإصطناعي

تردد في الفترة الأخيرة أسماء عالم المخدرات ما يسمى بالـ " الحشيش الإصطناعي "الذي أشير له في أحد الضربات القوية التي وجههتها أجهزة وزارة الداخلية لأحد تشكيلات صناعة وجلب المواد المخدرة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، واالتي قددرت قيمتها بـ 122 مليون جنيه.

الحشيش الإصطناعي منتشر بشدة بين الكثير من متعاطي المواد المخدرة الذين يستهوون تعاطيه، لكن له اسم آخر وهو البودر المخدر وأضراره خطيرة وتصيب متعاطيه بالأمراض.

الحشيش الإصطناعي المعروف بمخدر البودر عبارة عن خليط من الشادو وهو أحد العقاقير الإدمانية التي تصنع من أكثر من مادة ويضاف له أحيانا حبوب الكيتامين الأسيتون أحيانا، ويضاف إليه الحشيش، مع إضافة لبن بودر لزيادة اللون الأبيض.

ووجهت وزارة الداخلية ضربة حاسمة حيث تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وكذا قيامهم بجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 122 مليون جنيه بينها كمية من الحشيش الإصطناعي

الحشيش الإصطناعي متعاطى المواد المخدرة مكونات الحشيش الإصطناعي ضبط مخدرات بـ122 مليون جنيه حبوب الكيتامي العقاقير الإدمانية

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