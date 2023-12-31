أكرم القصاص: على الجميع إدراك حجم التحديات التى تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن القضايا الرئيسية في الحوار الوطني محددة وتوجد قضايا فرعية، قائلًا: "ملف الأمن القومي كان مطروحًا في الحوار الوطني ولكن كان متروكًا جدل النقاش فيه في ضوء الثقة في الدولة والقوات المسلحة المصرية وقدرتها على حماية أمن مصر القومي، وبعد الأحداث الحالية التي تدور في المنطقة العربية يجب أن يكون هذا الملف من أول ملفات الحوار الوطني".

قضايا الحوار الوطني

وأكد القصاص، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر إقليميًا حدودها بالكامل مشتعلة، حيث تمثل الحرب بغزة خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري، هذا علاوة على أن العالم كله يشهد تحولات ضخمة جدًا في السياسة.

التوترات الأمنية في الوطن العربي

وتابع: "يجب أن يكون الشعب المصري كله على قلب رجل واحد، والطبيعي أن تكون هناك اختلافات ولكن يجب أن يكون الجميع يعلم التحديات التي تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا".

واستطرد: "الاقتصاد به أسئلة وألغاز كبيرة، ولكن يجب أن يتم النظر إلى جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وإعادة تشكيل النفوذ في العالم وما إلى ذلك، فكل ذلك مؤثر على الاقتصاد العالمي".