أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة للنجمة غادة عادل وطه دسوقي

ينتظر صناع وأبطال المسلسل الدرامي “حالة خاصة” طرح أولى حلقاته والمقرر أن ينطلق خلال أيام عبر منصة واتش ات الرقمية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوي.

مسلسل حالة خاصة

ويواصل عبد العزيز النجار مخرج مسلسل حالة خاصة في الوقت الحالي متابعة مونتاج حلقات المسلسل تمهيدا لطرحه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة والذي يعد أولى بطولات طه دسوقي المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية.

أبطال مسلسل حالة خاصة

ويضم مسلسل "حالة خاصة" نجبة من النجوم والفنانين الشباب وجاءت القائمة كالتالي:

النجمة غادة عادل والتي تقدم شخصية تدعى "أماني النجار" وتعمل محامية مخضرمة تكسر جميع القواعد لكسب قضاياها.

الفنان طه دسوقي والذي يظهر بدور دور محامى أيضا يدعى “نديم” وهو محامي مبتدئ ومتدرب في مكتب “أماني النجار” ويواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته.

الفنان أحمد طارق

الفنان حسن أبو الروس والذي يظهر بدور محامي يدعى “عز” يعمل في مكتب “أماني النجار” أيضا وهو شخص متملق ويقوم بفعل أي شيء كي يخدم مصلحته فقط.

الفنانة هاجر السراج

الفنان أحمد الأزعر

الفنانة وئام مجدي

الفنان علي السبع

الفنان نبيل علي ماهر

الفنانة لينا إيهاب

الطفل آدم وهدان

الطفل آدم النحاس

تأليف مهاب طارق

إخراج عبد العزيز النجار.

ويعد مسلسل حالة خاصة واحدا من إنتاجات منصة "WATCH IT" الأصلية وهو مكون من 10 حلقات فقط ومن المقرر انطلاق أولى حلقاته في يوم 3 يناير بواقع حلقتين أسبوعيا.

أسعار الاشتراك في منصة Watch It

تختلف أسعار باقات Watch It وفق الاشتراك السنوي أو الشهري، وتأتي كما يلي: