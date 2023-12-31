الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسات: العلاج المناعي الأفل لعلاج سرطانات القولون وعنق الرحم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أظهرت الدراسات أن تغيير معايير رعاية مرضى السرطان الحالية قد يفيد 6000 مريض إضافي من العلاج المناعي، ووفقًا لتسلسل الجيل التالي الذي أجراه الباحثين، فإن تغيير المعايير الحالية لرعاية مرضى السرطان قد يسمح لنحو 6000 مريض إضافي في الولايات المتحدة بالاستفادة من العلاج المناعي كل عام.

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العلاج المناعي

يعد العلاج المناعي علاجًا ناجحًا للغاية لمرضى السرطان الذين يعانون من فشل إصلاح عدم التطابق، وقد وجد بحث جديد أن مرضى السرطان الإضافيين الذين يحتمل أن يستفيدوا من هذا النوع من العلاج. اكتشف باحثون من مستشفى بريجهام والنساء، أحد الأعضاء المؤسسين لنظام الرعاية الصحية ماس جنرال بريجهام، أن الكيمياء المناعية، المعيار الحالي لاختبار الرعاية لنقص إصلاح عدم التطابق، أخطأت ما يقرب من 6٪ من مرضى سرطان بطانة الرحم و 1٪ من مرضى سرطان القولون والمستقيم الذين يعانون من عدم التطابق.

وأوضح الباحثون أن العلاج المناعي ليس العلاج القياسي ما لم يكن المريض يعاني من هذه الحالة ولكن في المرضى الذين يعانون من هذه الحالة، حتى في مرحلة متأخرة من السرطان، يمكن لأولئك الذين يتلقون العلاج المناعي أن يعيشوا لسنوات وفي بعض الحالات يحتمل أن يتم شفاؤهم. 

أنواع السرطان

ويتم تشخيص إصابة أكثر من 150 ألف شخص بسرطان القولون والمستقيم وأكثر من 65 ألف شخص بسرطان بطانة الرحم في الولايات المتحدة كل عام.

وفي هذين النوعين من السرطان، غالبًا ما يعاني المرضى من معدلات عالية من نقص إصلاح عدم التطابق، وهي حالة وراثية تحدث فيها أخطاء في الحمض النووي بسبب نقص بروتينات إصلاح معينة. 

تُضعف هذه الحالة قدرة الحمض النووي على إصلاح نفسه ويمكن أن تؤدي إلى أنواع عديدة من السرطان. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن مرضى السرطان الذين يعانون من هذه الحالة عادة ما يستجيبون بشكل جيد للعلاج المناعي، والذي يستخدم الجهاز المناعي للشخص لمحاربة السرطان.

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