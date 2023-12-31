الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة.. فعاليات متنوعة للأطفال بالإسكان البديل احتفالًا بالعام الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الثقافي المعد لمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات برعاية وزارة الثقافة.

وفي السياق، أعدّ مركز شباب "أهالينا ٢"، يومًا ثقافيًا فنيًا بعنوان "أنا موجود" بالتعاون مع جمعية لقاء للتضامن والعمل الاجتماعي، استمرارًا للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

بدأت الفعاليات بلقاء حواري ناقشت خلاله الدكتورة جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة للطفل والمشرف العام للمشروع، مفهوم ثقافة الاعتذار، ومدى تأثيرها على بناء شخصية الإنسان، ومساهمتها في تكوين علاقات صحية سليمة مع أفراد المجتمع.

جدارية بتقنية الكولاج وورش رسم 

وضمن الأنشطة المنفذة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، أقيمت عدة ورش فنية منها تصميم جدارية بتقنية الكولاچ باستخدام ألوان زاهية، وورشة رسم بالكلور على ورق ملون، دارت حول كيفية استخدام الكلور كوسيط لإزالة اللون الأصلي للورق أو الأقمشة وتوظيفها لتصميم لوحات بدون استخدام ألوان.

واختتم اليوم بفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال منها ألعاب تفاعلية، عرض فني لفريق أجيال للعرائس، تضمن عرض عرائس ماريونت، وآخر بالماسكات، هذا إلى جانب مسابقة ثقافية، وفقرة اكتشاف مواهب في الغناء، الإنشاد، الرسم، والتمثيل.

فنانو قصر شهداء 25 يناير يشاركون

وبمناسبة الاحتفال بالعام الجديد شهدت روضة السيدة زينب ورش متنوعة نفذها فنانو قصر شهداء ٢٥ يناير، منها ورشة لتصميم مجسم لبابا نويل بالفوم، تصميم مجسم لرجل الثلج بالكانسون، وورشة عمل مشغولات يدوية بالخرز الملون.

جاءت الفعاليات بالتعاون مع جهازي أهالينا، وروضة السيدة زينب، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.

عمرو البسيوني وزارة الثقافة الإسكان الآمن بديل العشوائيات الهيئة العامة لقصور الثقافة شباب أهالينا ٢

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