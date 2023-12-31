وزير الرياضة: ذوو الهمم ضربوا مثالًا فى الصبر والقوة خلال مشاركتهم بماراثون زايد

اختُتمت فعاليات النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى نفذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهد الماراثون إقبالًا كبيرًا من النشء والشباب والمواطنين، بلغ قوامهم ٣١ ألف مشارك، منهم ٣٨٨٤ مشاركًا من ذوى الهمم "الكراسى المتحركة"، و٩٠٦ من قصار القامة.



عبّر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته الكبيرة بتنفيذ النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناءً على العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والإمارات، بما يعكس أهمية التعاون في كل القطاعات ومنها قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وأشاد أشرف صبحي بالاهتمام الكبير الذي أبداه الشباب والمواطنون من مختلف الأعمار وذوي الهمم بالمشاركة في النسخة الحالية من الماراثون، والتي تميزت بأجواء مبهجة ونشاط رياضي في العاصمة الإدارية، حيث ظهر أصحاب الهمم بشكل رائع خلال السباق، وسيطرت حالة من الحماس الشديد على العديد من المتسابقين.

ورغم طول المسافة التي امتدت لنحو 5 كم، فإنهم ضربوا مثالًا في الصبر والقوة والعزيمة وواصلوا العمل حتى خط النهاية.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى الدور الهام الذي يلعبه ماراثون زايد الخيري في التنمية، حيث يتم تخصيص عائداته لصالح الهيئات والجهات والمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين مجانًا.

ومن جانبه قال عمرو الحداد وكيل الوزارة للتنمية الرياضية: «فخورون باستضافة العاصمة الإدارية لماراثون زايد الخيري، مؤكدًا أن امتلاك العاصمة الإدارية البنية التحتية الحديثة والمرافق الرياضية المتطورة جعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذا الحدث الكبير».

وتابع الحداد: "حرصت وزارة الشباب والرياضة بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للماراثون من الإمارات، على تنظيم الماراثون في مصر سنويًا، وتحقيق أهدافه التنموية والرياضية، حتى أصبح هذا الحدث تقليدًا ينتظره الشباب المصري كل عام".



وعبَّر عمرو الحداد عن شكره وتقديره لجميع المساهمين في نجاح الماراثون وتنظيمه بشكل رائع في أحد أكبر المشروعات الوطنية في الشرق الأوسط ومصر، وهي "العاصمة الإدارية الجديدة"، وأشار إلى الرعاية الكريمة من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا حرصه على تعزيز الرياضة وتوسيع المشروعات التنموية المشتركة مع الدول الشقيقة.