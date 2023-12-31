مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية المحترفة

أسفرت قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، التي أجريت اليوم الأحد في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وقوع نادي سيراميكا كليوباترا، في المجموعة الثالثة.

ووضعت إدارة المسابقات نادي سيراميكا كليوباترا، على رأس مجموعة، باعتباره حامل اللقب في النسخة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا، قد توج بالنسخة الأخيرة من كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على حساب المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، لتكون أول بطولات النادي في تاريخه.

مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق إنبي في الجولة الأولى، ثم يلتقي مع الإسماعيلي في ملعبه بالجولة الثانية، قبل أن يستضيف الداخلية في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وتنطلق البطولة يوم ٨ يناير المقبل، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى ٤ مجموعات تضم كل منها ٤ فرق، يصعد الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي، يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثالثة، وثان المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثالثة، فيما يتقابل أول المجموعة الثانية مع متصدر المجموعة الرابعة، والوصيف مع أول المجموعة الرابعة.

وتقرر إقامة مباريات البطولة في أيام 9 و15 و 16 و 25 و 26 و 31 يناير المقبل ويوم 1 فبراير، ثم يقام نصف النهائي يومي 5 و 6 فبراير.

وتعلن إدارة المسابقات موعد نهائي البطولة في وقت لاحق.