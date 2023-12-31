الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإعلان عن مسابقة لشغل 2000 وظيفة إمام وخطيب وعامل بالأوقاف نهاية يناير

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجان الاختبارات الشفوية (المقابلات) للمتقدمين لوظيفة (١٠٠٠) إمام وخطيب بالأوقاف دفعة العام الثاني، وذلك للاطلاع على أعمال سير الامتحانات، اليوم الأحد ٣١ ديسمبر 2023م بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، وذلك بحضور مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

اختبارات مسابقة وظائف الأوقاف

وخلال الجولة وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهوده في تنظيم المسابقة وتجهيز الاختبارات حتى خرجت في صورة مشرفة، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات، وأن الاختبارات تتم بنزاهة وشفافية واضحة، مضيفًا أن الهدف من الاختبارات هو اختيار أفضل الكفاءات العلمية، حيث إن الدعوة تتطلب التميز العلمي والثقافي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منظومة الامتحانات المركزية

وأكد وزير الأوقاف أن منظومة الامتحانات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أفضل نظم الامتحانات إن لم تكن من أفضلها على الإطلاق، سواء في الامتحان الإلكتروني غير القابل للغش، ويمتاز بتكافؤ الامتحانات من حيث الأسئلة ومستوياتها ونسبها من الصعوبة واليسر والتنوع، سواء أكانت أسئلة شرعية أم لغوية أم سلوكية أو بالمقابلات الشفوية والتي تتم أمام لجنة موحدة تضمن العدالة بين الجميع.. مشددًا أن الامتحانات، سواء شفوية أم تحريرية، تتم في غاية من الدقة والشفافية على أيدي أساتذة متخصصين، كما تم ذلك في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، حيث تمت الأسئلة إلكترونيًّا، وقيمت لجنة التحكيم المتسابقين إلكترونيًّا أيضًا، لتتم عملية إجراء المسابقة إلكترونية بنسبة مائة بالمائة.

مسابقة وظائف الأوقاف الجديدة

وأعلن وزير الأوقاف أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم الإعلان نهاية شهر يناير المقبل عن مسابقة لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث، مع رفع سن التقدم حتى 40 عامًا، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول بالتقدم لخوض المسابقة، وذلك خلاف المسابقتين الماضيتين والتي كانت تشترط في المتقدمين الحصول على تقدير جيد كحد أدنى و35 عامًا كحد أقصى لعمر المتقدم.

ومن جانبه أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يحرص على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيله للمساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتعلق بتحسين الخدمات العامة، مشيرًا في هذا الصدد إلى حوكمة منظومة المسابقات بالجهاز وتقليل تواجد العنصر البشري إلى أقل قدر ممكن، حيث يقوم المتقدم بالتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتعد البوابة هى الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز.

وزير الأوقاف التنظيم والإدارة الاختبارات الشفوية مسابقة وظائف

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