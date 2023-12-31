الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

50 فندقًا بالقاهرة والجيزة و11 بالإسكندرية يحصلون على تصاريح حفلات رأس السنة

السنه الجديده
السنه الجديده

تشهد مساء اليوم معظم المنشآت السياحية والفندقية احتفالات بمناسبة قدوم العام الجديد. وتحاول كل منشأة استقطاب المواطنين من خلال تقديم فقرات فنية وغنائية تم الإعلان عنها منذ بداية الشهر، لكي يتمكن عملاؤها من حجز الأماكن للاحتفال.

وكشف محمد عامر، رئيس قطاع الفنادق والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن هناك نحو 50 منشأة فندقية في محافظتي القاهرة والجيزة قد حصلت على تصاريح لإقامة حفلات رأس السنة الميلادية. وأوضح أن عدد الفنادق التي حصلت على تصاريح هذا العام لإقامة الحفلات يزيد عن العام الماضي.

ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق بجميع المقاصد السياحية للاحتفال بالعام الجديد

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حفلات ستُقام اليوم داخل الفنادق في البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث يحتفل كل فندق مع نزلائه بالعام الجديد. كما أشار إلى ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق بجميع المقاصد السياحية للاحتفال بالعام الجديد داخل مصر.

يشير عبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار في الإسكندرية، إلى أن عدد الفنادق التي حصلت على تصاريح لإقامة حفل رأس السنة الميلادية في الإسكندرية وصل إلى 11 فندقا. وأوضح أن نسبة الإشغال في الفنادق لعروس البحر الأبيض المتوسط تتراوح ما بين 70 إلى 75%، منهم 30% من جنسيات أوروبية متعددة، وعلى رأسهم السوق الأمريكي.

كما تشهد المنشآت السياحية إقبالاً كبيراً خلال رأس السنة، وقد دفعت وزارة السياحة والآثار بلجان التفتيش للمرور طوال ليلة رأس السنة للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والموافقة عليها من قبل الوزارة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المطاعم والفنادق السياحية استعداداً للاحتفالات وموسم الأعياد المقبل، والتأكد من جودة وسلامة الطعام المقدم للنزلاء في فترة الأعياد.

المنشآت السياحية العام الجديد منشات فندقية حفلات رأس السنة الميلادية كاملة العدد

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