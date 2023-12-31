مشروعات تنموية وإنارة ورصف.. حصاد إنجازات القنايات في 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة القنايات خلال عام 2023 في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية عبر تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وشهدت مدينة القنايات عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، وتم خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

تم الانتهاء من أعمال رصف طريق نهاية شارع القواس حتى مقابر أبو عبد الإله بنسبة تنفيذ 100٪ وبتكلفة 1,100,000 جنيه، والإنتهاء من تشطيب واجهات مبنى مجمع المصالح بنسبة تنفيذ 100٪ وبتكلفة 150,000 جنيه، والإنتهاء من أعمال تطوير وتأهيل عدد 2 بوابة بمدخل المدينة بنسبة تنفيذ 100٪ وبتكلفة 350,000 جنيه. كما تم تركيب وحدة إنذار مبكر لاسلكية بنسبة تنفيذ 100٪ وبتكلفة 50,000 جنيه، والانتهاء من أعمال توريد مهمات وأدوات إنارة بنسبة تنفيذ 100٪ وبتكلفة 875,000 جنيه، وتوريد وتركيب أدوات ومهمات الإنارة بتكلفة 800,000 جنيه وبنسبة تنفيذ 100٪، وتطوير منظومة التحول الرقمي وتوريد أجهزة بنسبة تنفيذ 100٪ وبتكلفة 200,000 جنيه، ورصف شارع مصطفى كامل بطول 650 متر وعرض 10 متر وبتكلفة 6,500,000 جنيه، ورصف شارع ترعة الدرب بطول 250 متر وعرض 8 متر وبتكلفة 2,000,000 جنيه.

وتم أيضاً رصف شارع المؤسسة بطول 150 متر وعرض 6.5 متر وبتكلفة 975,000 جنيه، ورصف شارع سعدون بطول 100 متر وعرض 6 متر وبتكلفة 600,000 جنيه، ورصف شارع المرور بطول 175 متر وعرض 8 متر بتكلفة 1,400,000 جنيه، ورصف شارع صبرى محسبوب بطول 135 متر وعرض 9 متر وبتكلفة 1,215,000 جنيه، ورصف شارع الجبانة بطول 225 متر وعرض 9.5 متر وبتكلفة 2,173,000 جنيه، رصف شارع محمد شلبى بطول 50 متر وعرض 6 متر وبتكلفة 300,000 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 15,127,000 جنيه.

هذا وقد قامت رئاسة مدينة القنايات بتحرير 222 محضر إشغال طريق و70 محضر إعلانات مخالفه و66 محضر بيئه و174 ضد أصحاب محال تجاريه غير مرخصة، كما تم استصدار 15 رخصه بناء سكني ورخصه بناء غير سكني و18 رخصه هدم لمباني سكنية، فضلًا عن البدء في تنفيذ توسعه وتطوير طريق القنايات - الإشراف عن طريق مديرية الطرق والنقل بالشرقية المكلفين منها.