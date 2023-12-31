الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعصابة شرعت فى قتل أجنبيين بقصر النيل

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن 3 سنوات، في اتهامهم بالشروع في قتل أجنبيين داخل شقتهما بـ قصر النيل لسرقتهما.

جاء في أمر إحالة القضية، من نيابة وسط القاهرة الكلية، أن 4 متهمين شرعوا في قتل شخصين لسرقتهما، وأعدّو في سبيل ذلك خطة، وأثناء التنفيذ أحضروا أسلحة بيضاء، واعتدوا عليهما بإصابات بالغة، ووجهت لهم النيابة تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء، واقتحام شقة سكنية.

وتبيَّن من تقرير الطب الشرعي، أنهما مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، بسلاح أبيض من المرجح أنه سكين.

تفاصيل القضية

وقال المجني عليهما في أقوالهما إنهما فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما، من بينهم سيدة، وقاموا بإيهامهما بأنهم جامعو قمامة، وتعدو عليهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة "مبلغ مالى- 2 هاتف محمول"، ولاذا بالفرار.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين سيدة و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية، وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

وأضافت التحقيقات أنهم يوم الواقعة حضروا إلى العقار وصعدو للشقه محل الواقعة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة بإدعاء أنهم جامعو قمامه، وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاوماهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليه من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات.

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