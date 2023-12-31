الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتخابات الرئاسة الحدث الأبرز فى 2023 (فيديو)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

استعرضت فضائية "إكسترانيوز"، الحدث الأبرز خلال عام 2023، الذي شهد العديد من الأحداث داخل مصر، حيث شهدت انتخابات الرئاسة 2024 إقبالًا تاريخيًا وغير مسبوقًا على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية. 

وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005، وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013. 

كما جرت العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل وبمشاركة 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية، كما نالت متابعة عربية ودولية كبيرة للانتخابات الرئاسية من قِبَل العديد من المنظمات ووسائل الإعلام، كما تابعها 528 مراسلًا يمثلون 110 وسائل إعلامية تنتمي إلى 33 دولة قامت بمتابعة ميدانية واسعة لمجريات الاستحقاق الدستوري. 

فيما تابع 67 دبلوماسيًا و14 منظمة مجتمع مدني دولية عمليات التصويت، بالإضافة إلى 62 منظمة مجتمع مدني محلية، بالإضافة إلى بعثات المراقبة والمنظمات الدولية التي أكدت أن عمليات التصويت تميزت بمشاركة واسعة وشهدت نزاهة وشفافية.

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