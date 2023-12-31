افتتاح سلسلة ندوات البناء الثقافى للأئمة بالقليوبية

افتتح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية فعاليات البرنامج الثقافى للأئمة والمقام بمركز شباب شبلنجة التابع لإدارة شباب بنها.

أقيمت الندوة بحضور ما يزيد على ٢٠٠ إمام من أئمة المساجد، وبدأ اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية أعقبه كلمة فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود، والتي قدم من خلالها نموذج المقرأة القرآنية للسادة الأئمة بنظام المصحف المعلم.

كما تحدث عن قيام وزارة الأوقاف المصرية بتقديم كل ما من شأنه تأسيس فكرة الوطن والعمل على ترسيخها فى أذهان وقلوب كل مواطن على أرض مصر، ومن هنا جاءت فكرة البرنامج الثقافى للأئمة، الذي يقدم الأئمة من خلاله التعرف على منجزات الدولة المصرية فى جميع الجوانب وعلى كل الأصعدة، لممارسة دورها التثقيفي والتوعوي مما يسهم في بناء الدولة المصرية وتوسيع مدارك الجمهور العام.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف من خلال مواكبة الخطاب الدينى لمفاهيم العصر والقضايا المطروحة على المجتمع.

وأضاف أنه فى هذا الشأن يتم التنسيق الكامل بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومديرية أوقاف القليوبية فى جميع الأنشطة الثقافية والإرشادية المتعلقة بالشباب والتى تتناول الجوانب السلوكية والأخلاقية وغرس روح الانتماء والولاء للوطن ومؤسساته ورموزه وحضارته.

كما أكد الصبروط على الدور الحيوي والفعال لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إبراز إنجازات الدولة المصرية والمشروعات التنموية والخدمية التى تقدمها الدولة للشباب في كل المجالات من أجل حماية الشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة التى يروجها أعداء الوطن والإنسانية بصفة عامة.